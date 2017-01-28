ShiftDelete.Net anlık bildirimleri ile teknolojiden uzak kalmayın. Bildirimleri Aç
Huawei Mate 9 Uzun Kullanım Testi ile karşınızdayız. Özellike şık tasarımı, güçlü donanımı ve Leica imzalı çift kameraya sahip telefonun nasıl bir deneyim sunduğunu yorumluyoruz
Bu videomuzda şık tasarımı, teknik detayları ile dikkat çeken TP-Link Archer VR2600 modelini inceliyoruz. Fiber destekli modem router'ın detayları videomuzda!
Sonunda beklenen jailbreak yayınlandı. Luca Todesco, Yalu 10.2 jailbreaki beta olarak yayınlandı. iOS 10.2 jailbreak rehberi haberimizde.
ShiftDelete.Net yazılım ekibini büyütüyor. İnternet ve mobil dünyadaki yeniliklere hakim, tasarım trendlerini takip eden, tecrübeli front-end developer arıyoruz.
Seagate artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çok daha yüksek kapasiteli sürücüleri piyasaya sürmek için çalışıyor. İşte, şirketin gelecek planları.
VoLTE özelliği ülkemizde kullanımdayken, Turkcell VoWiFi özelliğini iPhone kullanıcıları için duyurdu. Peki ses paketlerini WiFi üzerinden ileten bu teknolojinin avantajları neler?
Apple'ın geçen yıl iPhone satışlarında yaşadığı düşüş, Çin pazarına da yansıdı. iPhone, Çin'de en çok satılan telefon olma ünvanını kaybetti.
Her hafta olduğu gibi, bu hafta da en iyi iOS uygulamaları ile karşınızdayız. İşte bu hafta sizler için App Store'dan derlediğimiz en iyi iOS uygulamaları.
LG'nin Android Wear 2 destekli yeni akıllı saatlerinden biri olan LG Watch Style'in renk seçenekleri dün sızdırılmıştı. Bugün de saatin başlangıç fiyatı belli oldu.
Akıllı telefonunda kullandığı arka plan görselini içinde bulunduğumuz kış ayları ile uyumlu hale getirmek isteyenler için, özel olarak seçilen duvar kağıtlarını bir araya getirdik.
Donald Trump'ın bazı ülkelerden gelen vatandaşların ülkeye girişini yasaklama, dünyanın dört bir yanından gelen oyun geliştiricileri tarafından protesto ediliyor.
Apple, iCloud üzerinde yaptığı bir takım değişiklikler ile cihazların aktivasyon durumunu sorgulamaya imkan tanıyan sayfayı kaldırdı. Peki, Apple, aktivasyon kilidi sorgulama sayfasını niye kaldırdı?
Asus'un yeni Designo Curve MX34VQ model monitörü, 21:9 ekran formatı ve kablosuz şarj desteği sayesinde dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Asus Designo Curve MX34VQ hakkında tüm detaylar!
Özel bir şirket tarafından, Apple’ın sevilen kablosuz kulaklığı AirPods için, Siyah renk seçeneği sunuldu!
Birçok kişinin hayalini süsleyen katlanabilir telefonlar, teknoloji devi LG’nin de ilgilisini çekmişe benziyor.
iPhone'un 10.yılına özel konseptler gelmeye devam ediyor. Bu seferki konseptte kamera yerleşimi diğerlerine göre çok farklı. Bu fikir belki de Apple'ın bile aklına gelmemiştir.
iOS 10.2 jailbreakin çıkması ile birlikte cydiaki tweaklerin uyumlu olup olmadığı merak konusu oldu. iOS 10.2'de çalışan tweaklerin listesi haberimizde.
Yıllardan beri oyunlarında grafikleri düşüren Ubisoft için işler sonunda tersine dönüyor. Watch Dogs ve The Division skandallarından sonra firma hayli akıllanmış.
Mozilla'da uzun yıllar mühendislik yapan Robert O'Callahan'ın sözleri gündemi salladı. Anti Virüs yazılımları PC'lere zarar mı veriyor? Veriyorsa, bunu nasıl yapıyor?
23 - 27 Ocak arasında kaçırmamanız gereken 5 teknoloji haberini sizler için bir araya getirdik. Geride bırakacağımız haftadaki en önemli gelişmeler nelermiş?
Yüksek basınçlı fizik alanında teknoloji ve uzay seyahatlerinde devrim yaratacak önemli bir gelişme kaydedildi. Bilim insanları hidrojeni ilk kez metale dönüştürmeyi başardı!
LG'nin yakında tanıtmasını beklediğiniz akıllı saati hakkında yeni haberler geldi. Gelen habere göre, LG Watch Style ile ilgili yeni bir görsel paylaşıldı!
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS