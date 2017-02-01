ShiftDelete.Net anlık bildirimleri ile teknolojiden uzak kalmayın. Bildirimleri Aç
Samsung Galaxy A7 2017 kutusundan çıkıyor! Kısa bir süre önce tanıtılan ve büyük merak uyandıran Galaxy A7 2017 modeli ofisimize geldi ve sizler için telefonu kutusundan çıkarttık!
Haftanın oyunlarını sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Her hafta yepyeni oyunlar geliyor ve sizler için onları derleyip, sunuyoruz. Bakalım bu haftanın öne çıkan oyunları hangileri?
Samsung’un yoğun bir şekilde üzerinden çalıştığı yeni amiral gemisi Galaxy S8 kasasına ait şemalar ortaya çıktı. Bakalım bu şemalar önceki sızıntılarla aynı mı?
Intel 7 nm üretim sürece ile geliştirilecek olan işlemcilerinin üretimine başlıyor. İşlemci mimarilerinin en önemli noktalarından biri olan üretim süreci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor!
Monster Abra A5 ve Abra A7 modelleri GTX 1050 ekran kartları ile tanışıyor. Yenilenen Abra modelleri donanım özellikleri ile dikkat çekiyorlar.
Facebook TV ile sosyal medyanın en büyük gücü televizyon sektörüne giriyor. Peki, Facebook TV nedir ve Apple TV için rakip olabilecek mi? İlk detaylar gelmeye başladı.
John Wick yeni filmi öncesinde tüm John Wick hayranlarına müjdeli haber, filmin yönetmenlerinden geldi. Lionsgate olası bir dizi projesine inanılmaz sıcak bakıyor.
Snapseed Android sürümü, Google tarafından yayınlanan son güncelleme ile çok daha efektif bir hal aldı. Fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed artık daha yetenekli!
Apple, gelecekteki iOS sürümleri ile birlikte 32-bit uygulamaların mobil işletim sisteminde çalışmasını engelleyecek. Peki, bu durum iOS uygulamalarını ne kadar etkileyecek?
Samsung, Galaxy Tab serisine dahil edeceği yeni tablet modeli Galaxy Tab S3'ün tanıtım tarihini açıkladı. İşte Samsung Galaxy Tab S3 hakkında ortaya çıkan detaylar ve tanıtım tarihi!
Huawei'nin yeni amiral gemisi P10 hakkında detaylar gelmeye devam ederken, firmanın P10 Plus isimli ikinci bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte Huawei P10 Plus hakkında detaylar!
Akıllı telefonunuzda kullanmakta olduğunuz duvar kağıdından sıkıldınız mı? Retro duvar kağıtları galerisinde yer alan görseller sayesinde akıllı telefonunuz ile eski zamanları yad edebilirsiniz.
Adobe önemli bir karar vererek güncelleme desteğini kestiği Creative Suite ürününü tamamen rafa kaldırma kararı aldı. Peki şirket, bundan böyle odağını hangi yöne çevirecek?
Apple Watch için watchOS 3'ün ikinci büyük ara güncellemesi olan watchOS 3.2 beta 1 yayınlandı. Önemli yeniliklerin geldiği güncelleme hakkında tüm detayları anlattık.
Palit GeForce GTX 1080 Dual OC ekran kartı duyuruldu. Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı serisi, üreticilerin iştahını kabartmış durumda. Bu modelin özellikleri de dikkat çekici!
Yaptığı Photoshop çalışmaları ile kısa süre büyük popülerlik kazanan Max Asabin, DeviantArt sitesinde büyük bir kitle edinmeye başlıyor!
Klipfone ile standart kulaklık sorunları tamamen ortadan kalkıyor. Bu yenilikçi ürün sizi kablo derdiyle uğraşmaktan kurtarırken güzel bir alternatif ürün olmayı başarıyor.
Anakart alırken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için sıraladır. Bilgisayarlarımızın tüm yükünü taşıyan anakartlar için hangi özelliklere dikkat edilmeli?
Sorun, canlı yayında cevaplayalım. Her hafta Salı akşamı, saat 18.00'de ShiftDelete.Net ekibi olarak sorularınızı canlı yayınımızda cevaplıyoruz. Canlı yayında görüşmek üzere.
Uzun süredir dedikodu halinde olan Razer telefonlar için ilk elle tutulur adım atıldı. Şirketin yeni satın alması, Razer'in telefon sektörüne girebileceğinin sinyallerini taşıyor.
Piaggio Fast Forward tarafından geliştirilen kişisel kargo robotu Gita, siz rahatça gezerken tüm yüklerinizi taşıyarak sizi takip etme görevini üstleniyor.
Samsung'un yeni üst düzey tableti Galaxy Tab S3 hakkında yeni söylentiler geldi. Söylentiye göre Galaxy Tab S3'ün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı!
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS