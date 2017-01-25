ShiftDelete.Net anlık bildirimleri ile teknolojiden uzak kalmayın. Bildirimleri Aç
Dark Souls 2 zor bir oyun ama neden sadece bununla yetinelim. Bugün işleri biraz daha ilerlettik ve seviye atlamadan en zor bölgelerden birine daldık!
Reeder P11SE Max ofisimize ulaştı ve sizler için bu telefonu kutusundan çıkarttık. Detaylı inceleme öncesinde telefonun kutusundan neler çıktığını gösteriyoruz.
Samsung, 2016'nın finansal sonuçlarını paylaşıldı. Ayrıca paylaşılan sonuçlarla birlikte dördüncü çeyrekte satılan, tablet ve telefon sayısı da açıklandı!
Facebook Hikayeleri ile Facebook, Snapchat'ten özellik aşırmaya devam ediyor. Yeni tanıtılan özellik, şimdilik test aşamasında olsa da bakalım bizlere neler sunuyor?
LG yetkilileri, finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan grafiklerdeki rakamlara bakacak olursak, satışlardaki ciddi düşüşler oldukça dikkat çekiyor!
Filmleri sinemada izlemeyi sevenler için paket çözüm sunan Sinemia nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları, sizin için hazırladığımız videoda yanıtlıyoruz.
Geçtiğimiz saatlerde piyasadaki yerini alan Resident Evil 7: Biohazard'ın çıkış videosu yayınlandı ve oyunun yüksek skordaki ilk inceleme puanları da belli oldu.
Bir şey bozulduysa onu tamir etme işlemini bilen birine bırakın. Bunu yapmazsanız ortaya çıkan sonuç sizi hiç memnun etmeyebilir. Size garip çözüm önerileri sunuyoruz.
Ünlü alışveriş sitesi Amazon, ayda 20 dolara çocukları bilimle tanıştıracak oyuncaklar yollayacağı yeni servisini tanıttı. Bu hizmet sayesinde çocuklar bilimle tanışacak!
Huawei'nin yeni Android Wear saati olan Watch 2, hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gele bilgilere göre Huawei Watch 2, rakiplerine karşı oldukça iddialı geliyor!
Türk Telekom, TV8 kanalında izleyicileri ile buluşan Survivor yarışmasına özel kampanya ve tarifelerini duyurdu. İşte Türk Telekom'un Survivor heyecanını ikiye katlayacak sürprizleri!
Mars’a insan göndermek için hazırlık yapan NASA, yolculuğu çilesiz hale dönüştürmek için 200-300 gün sürmesi beklenen yolculuk boyunca astronotları donduracak. Peki nasıl?
Yüsek fiyatı ve geç satışa çıkması ile gündemden düşmeyen Apple'ın Bluetooth kulaklığı AirPods'ta yeni bir sorun ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
Apple’ın sevilen işletim sistemi macOS Sierra için 10.12.4 Beta 1 güncellemesi geliştiricilerin testine sunuldu! İşletim sistemi için bakalım hangi yenilikler bizleri bekliyor?
Overwatch için yeni etkinlik zamanı geldi. Ay Yeni Yılı çerçevesinde oyuncuları birçok ganimet kutusu ve oyun modu bekliyor. Çin temalı etkinlik hakkında tüm detayları anlatıyoruz.
Monster Tulpar T7 V12.2.1 oyuncu notebook'unu kutusundan çıkartıyor ve özelliklerine bakıyoruz. Özellik demişken yok yok! 4K ekran, GTX 1080 ekran kartı, 7. nesil Intel işlemci...
Avrupa çapında ödeme altyapılarını yöneten EBA CLEARING, Avrupa genelinde geçerli olacak bir anında ödeme sisteminie test etmeye başladı.
iOS 10.3 ile birlikte geleceği iddia edilen Tiyatro Modu, iOS 10.3’ün ilk betası ile gelen yenilikler arasında yok. Başka bir Apple ürünü için düşünülen bu modun ayrıntıları haberimizde.
Airpods için yeni özellik açıklandı. Eğer Airpods'u kaybetmekten korkuyorsanız, Apple yeni güncelleştirme ile birlikte Airpods'umu Bul özelliği ekliyor.
Razer, BlackWidow Chroma V2 mekanik klavyesi ile yepyeni bir anahtar seçeneğinin yanı sıra daha fazla ergonomi sunuyor. İşte, yeni nesil BlackWidow Chroma'nın özellikleri.
Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi iPhone 8 için geliştirilmiş bir Siri geliyor. Peki, yeni Siri yapılan güncelleştirmelerle beraber nasıl özellikler sunacak?
HTC 10 için yayınlanan Android 7.0 Nougat güncellemesi, Türkiye'de bulunan kullanıcıların cihazlarına ulaştı. İşte HTC 10 için yayınlanan Nougat güncellemesinin detayları!
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS