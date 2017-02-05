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Tuvalette oynayabileceğiniz mobil oyunlar listesi ile kaşınızdayız. Uzun süre tuvalette oyun oynadıktan sonra dizlerinizde dayanılmaz ağrılar oluşuyorsa, bu liste tam size göre!
Lenovo P2 inceleme videosu ile karşınızdayız. Özellikle 5100 mAh kapasiteli bataryası ile büyük ilgi toplayan telefonun detayları videomuzda!
LG'nin Android Wear 2.0 ile gelecek olan yeni akıllı saatleri, LG Watch Style ve LG Watch Sport'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Evan Blass, attığı tweet ile tarihi açıkladı.
Sony'nin PlayStation 4'ün 4.50 sürümlü yazılımında deneme başladığı Boost Mode özelliği nasıl çalışıyor? İşte şu ana kadar piyasaya sürülen birçok oyun üzerindeki etkileri.
Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yeni bir dava ile karşı karşıya! İddialar ise Apple'ın kullanıcılarını zorla yeni sürüm yazılıma geçiş yaptırdığı yönünde.
Huawei’nin merakla beklenen yeni amiral gemileri P10 ve P10 Plus’un, özellikleriyle beraber fiyatları sızdırıldı. Peki, cihazlar ne gibi özellikler sunuyor ve fiyat etiketleri neler?
Intel ve AMD, aralarında uzun süredir devam eden savaşın şiddetini ortak çalışmalar yürüterek düşürmek istiyor. AMD grafik çözümlerini kullanan Intel işlemciler geliştirilmeye devam ediliyor!
Motorola'nın amiral gemi sınıfına dahil olan Moto Z modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı. Peki, Moto Z için yayınlanan güncelleme ne gibi yenilikler sunuyor?
Sony, Xperia X modeli için yayınlamış olduğu konsept yazılımlara, bir yenisini daha ekledi. Peki, yeni yazılım güncellemesi ile birlikte Sony Xperia X ne gibi yenilikler sunuyor?
Qualcomm yeni nesil işlemcileri için ilginç bir reklam filmi yayımladı. Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri için yayımladığı reklam filmi izlenmeye değer!
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde bulunan güvenlik kamerlarının %70'ini hackleyen iki hacker Londra'da yakalandı. Yakalanan hackerların yaşları ise dikkat çekti.
Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10'u etkileyen kritik bir 0 gün açığı keşfedildi. Açık sayesinde hackerlar Windows 10'a mavi ekran verdirebiliyorlar!
26 Şubat'ta tanıtılacak olan LG G6 ile ilgili neredeyse her gün yeni bir görsel ortaya çıkıyor. Son sızan resimler, G6'yı bütün açılardan göstererek cihazın tasarımını ortaya koyuyor.
Ön yüklü gelecek Android ve EMUI sürümü ile ilgili olarak eleştirilen Huawei Honor 6X akıllı telefonlar için Android 7.0 Nougat güncellemesi kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek.
2016 yılı içerisinde Samsung ve Apple tarafından yarı iletken çiplere harcanan rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. İşte iki devin harcadığı milyar dolarlar!
Samsung'un 26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtmayı planladığı Galaxy Tab S3 hakkında yepyeni bilgiler gelmeye başladı. Cihazın kutu içeriği de belli oldu.
PlayStation 4 Pro sahiplerine müjdeli bir haberimiz var. Yakında yayımlanacak olan 4.50 yazılım güncellemesiyle birlikte konsol artık eski oyunları daha hızlı çalıştırabilecek.
29 Ocak - 4 Şubat arasında kaçırmamanız gereken 5 teknoloji haberini sizler için bir araya getirdik. Geride bırakacağımız haftadaki en önemli gelişmeler nelermiş?
Günümüzde artık çoğu kişi için bir ihtiyaç haline gelen bulut depolama çözümlerinden, en iyi ücretsiz 10 tanesini sizler için sıraladık.
Acer, profesyonellere ve oyunculara özel olarak geliştirdiği kavisli XR382CQK model monitörünü duyurdu. Peki, LG'nin yeni monitörü XR382CQK kullanıcılara neler sunuyor?
Tesla CEO'su Elon Musk'ın son dönemde politikaya atılmasına kızan bazı Tesla müşterilerinin, siparişleri iptal etmeye başladığı ortaya çıktı. Peki, müşterilerin Elon Musk'a kızdıkları nokta nedir?
Google'ın, akıllı telefon kullanıcılarını akıcı bir Android arayüzü ile buluşturduğu Now Launcher uygulamasının, Play Store'dan kaldırılacağı iddia ediliyor.
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS