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CES 2017 fuarındaki teknoloji turumuza Huawei Mate 9 Porsche Design ile devam ediyoruz. Bu özel tasarımlı telefonun ön incelemesi ile karşınızdayız!
iPhone'dan ince televizyon diye lanse edilen, sadece 4.9mm incelikte olan Xiaomi Mi TV 4 ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Karşınızda Xiaomi Mi TV 4!
Microsoft Türkiye için önemli bir atama gerçekleşti. Şirketin kamudan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, DeLeeuw Türkiye'nin kurucusu Levent Erkan getirildi.
Yeni ürünleri ile CES 2017'nin en çok konuşulan markalarından birisi olmayı başaran Razer, fuara talihsiz bir olay ile veda etti. Firmanın iki yeni ürün prototipi çalındı.
Bir süre önce tanıtımı yapılan AMD Ryzen işlemcisi hakkında ortaya çıkan detay özellikle overclock ile ilgilenen kullanıcıları sevindirecek!
Ockel firması, yeni bilgisayarları Sirius A ve B modelleri ile CES 2017'nin konukları arasındaydı. Bu yeni masaüstü PC sadece 6 inç boyutunda!
Bu yıl içerisinde sunulacak Apple iPad modelleri ile ilgili yepyeni iddialar ortaya atıldı. İşte sunulması beklenilen iPad tabletler hakkındaki detaylar.
Corsair, oyuncu koltukları pazarına ilk adımını T1 Race adlı modeli ile atmaya hazırlanıyor. Peki, Corsair marka oyuncu koltuğu kullanıcılarına neler sunacak?
Sony Pictures'un birçok yönetmen değişikliği ile gündeme geldiği ve vizyon tarihinin defalarca ertelendiği Uncharted filminin senaryosu nihayet tamamlandı.
Tesla'nın HW 2 otomatik pilot donanımına sahip olan Model S ve Model X otomobilleri için hazırladığı büyük yazılım güncellemesi tamamlanarak, test sürecine geçildi.
Sesle aktive olan yapay zekalı asistanlar alanında rekabet hızla sürerken bu alana şimdi 152 yıllık bir dev giriyor. Nokia, Avrupa'da Viki ismiyle bir patent aldı. Peki Nokia neyin peşinde?
Oyun geliştiricileri, Global Game Jam (GGJ) için İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya kampüsünde buluşacaklar. 48 saatlik oyun geliştirme maratonuna sizlerde katılabilirsiniz.
Apple dünyanın en büyük şirketi olabilir ama Windows yüklü cihazlar hala daha fazla satılıyor. Peki 2017'de Apple artık nihayet Microsoft'u geçebilecek mi? İşte Gartner'ın raporundaki tahminler.
Uber, yeni Movement servisi ile kentsel trafiğin detaylı bir analizini sunarak, gitmek istediğiniz yere en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz saatleri görmenizi sağlayacak!
Google uzun zamandır ABD'de farklı şehirlerde otonom araçlarıyla test sürüşü yapıyordu ancak şimdi yeni kurduğu şirketi Vaymo ile otonom sürüş teknolojisinde bir üst seviyeye geçiyor.
ABD'nin en nefret edilen insanı olarak ilan edilen, biyomedikal bir şirketin CEO'su Martin Shkreli, Twitter'da bir gazeteci kadına sarkıntılık yapınca, hesabı kapatıldı. Peki olay nasıl gerçekleşti?
Kodak, CES 2017 etkinliği kapsamında 4K çözünürlükte kayıt yapabilen 360 derece kamerası, PixPro Orbit 360'ı duyurdu. İşte Kodak Orbit 360 hakkında tüm detaylar!
Amazon'un sesle aktive olan dijital ev asistanı, televizyondan duyduğu sesler üzerine, kullanıcılardan habersiz olarak sipariş veriyor olabilir mi? ABD'de yaşanan olaylar soru işareti doğurdu.
10K çözünürlüğe kadar destek ve yüksek kare oranları sunan HDMI 2.1, eARC ve Game Mode VRR gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte, yeni standardın detayları.
Her hafta olduğu gibi, bu hafta da en iyi iOS uygulamaları ile karşınızdayız. İşte bu hafta sizler için App Store'dan derlediğimiz en iyi iOS uygulamaları.
CES 2017 fuarındaki turumuzda Huawei Mate 9 Pro modelini sizler için değerlendirdik. Fuarın dikkat çeken modellerinden olan Mate 9 Pro ile karşınızdayız.
Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yeni çıkan oyunları sizler için bir araya getiriyoruz. Bakalım bu hafta hangi oyunlar konuğumuz oluyor?
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS