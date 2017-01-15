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Mobil Apple, ilk AirPods reklamlarını yayınladı! 15.01.2017 / 09:00
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        • Oyun dünyası yükselenler ve alçalanlar 15.01.2017 / 17:00

          Oyun dünyasının nabzını yepyeni bir program ile tutuyoruz. Oyun dünyasında yükselenleri ve alçalanları değerlendirdiğimiz programımıza 2016'nın genel değerlendirmesi ile başlıyoruz.

        • Haftanın mobil oyunları - 15 Ocak 15.01.2017 / 20:30

          Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yeni çıkan oyunları sizler için bir araya getiriyoruz. Bakalım bu hafta hangi oyunlar konuğumuz oluyor?

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