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Oyun dünyasının nabzını yepyeni bir program ile tutuyoruz. Oyun dünyasında yükselenleri ve alçalanları değerlendirdiğimiz programımıza 2016'nın genel değerlendirmesi ile başlıyoruz.
Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yeni çıkan oyunları sizler için bir araya getiriyoruz. Bakalım bu hafta hangi oyunlar konuğumuz oluyor?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Pepee Birlik Zamanı galasında, konuklar BKM Express ile Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yolladılar, çocuklara umut oldular.
Amazon Air projesi için somut adımlar atmaya başlayan yetkililer gerekli iletişim ağları için FFC'ye başvurdu. Gereken onay alınırsa yakında drone ile kargoculuk devri başlayacak.
Facebook yakın bir zamanda seçim sürecine girecek olan Almanya'da, ABD krizi ile benzer bir olay yaşamamak için sahte haber filtresi özelliğini kullanıma açtı.
Samsung'un batarya problemi nedeniyle üretimini durdurduğu ve geri topladığı Galaxy Note 7 modelinin soruşturması, kısa bir süre içerisinde sonuçlanacak.
ABD'de GSM operatörüne sinirlenen bir kadın, intikamını mağazaya SUV ile dalarak aldı. Peki kadını bu kadar sinirlendiren GSM operatörü ne yapmıştı?
Drone'lar ile kargo taşımacılığı konusunda en ileri giden ülke Kanada olabilir. Ülke yönetimi yeni hazırladığı yasalarla drone kargo taşımacılığında büyük gelişim bekliyor.
Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel, batarya probleminin ardından bu kez ses sorunu ile gündeme geldi. Google, Pixel modelinde yaşanan ses sorununun donanımsal olduğunu kabul etti.
Yeni başkan Trump'ın Apple'dan üretimini ABD'ye kaydırmasını istemesinin ardından Tim Cook, iPhone'ları ABD'de üretmek için bir çözüm bulmuş olabilir mi?
Geçtiğimiz aylarda Şahan Gökbakar'ın Instagram üzerinde duyurduğu Recep İvedik 5'in ilk fragmanı yayınlandı. Filmin vizyon tarihi ve senaryo içeriği de belli oldu.
Google'ın ortaya çıkan yeni projesi taksi terimini yeniden yaratan Uber'i tarihe gömebilir! Google'ın Uber'i tahtından edecek çılgın projesinn detayları haberimizde.
Türkiye'ye de geçtiğimiz aylarda tamamen aktif olarak hizmet vermeye başlayan çevrimiçi video servisi olan Netflix'i kullanıyorsanız, gelen e-postalarınıza dikkat etmenizi öneriyoruz.
Kısa bir süre önce tanıtılan ve beğeni kazanan AMD Ryzen işlemcisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Lansman sırasında belirtilen zaman aralığı artık daha da net!
General Mobile GM 6 modelinin tanıtımına, Mobil Dünya Kongresi 2017 ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Firmanın paylaştığı haber, tanıtım için atılan adımlar hakkında ipucu veriyor"
Kısa bir süre önce incelediğimiz Reeder P11S modelinin ardından şimdi de Reeder P11 modeliyle karşınızdayız. Detaylı inceleme öncesinde telefonu kutusundan çıkarıyoruz
HTC, amiral gemisi olan HTC 10 için merakla beklenen Nougat güncellemesinin dağıtımını durdurdu. Güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması uzun sürecek gibi görünüyor.
Breaking Bad'in yan dizisi olan Better Call Saul'un üçüncü sezon tarihi belli oldu. Ayrıca sevilen karakter Gustavo "Gus" Fringe, bu sezon ile kesin olarak geri dönecek.
Mike Ybarra, yapmış olduğu açıklama ile Windows 10 için özel bir oyun modu geliştirdikleri açıkladı. Ybrarra bu mod sayesinde oyuncular için en iyi perfonmansı vermeyi hedefliyor.
Her gün binlerce kullanıcı tarafından ziyaret edilen App Store ve Play Store'un uygulama gelirleri açıklandı. Rakamlara göre iki dev platform ne kadar ilerleme sergiledi?
Android mimarı Andry Rubin tarafından kurulan Essential Product'ın üst seviye akıllı telefonuna ait bazı teknik özellikler benckmark testi sonucu açığa çıktı.
Her hafta olduğu gibi, bu hafta da en iyi iOS uygulamaları ile karşınızdayız. İşte bu hafta sizler için App Store'dan derlediğimiz en iyi iOS uygulamaları.
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS