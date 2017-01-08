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CES 2017 3 ekranlı notebook Razer Valerie! 08.01.2017 / 20:05
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        • Huawei Mate 9 Porsche Design ön inceleme 08.01.2017 / 18:47

          CES 2017 fuarındaki teknoloji turumuza Huawei Mate 9 Porsche Design ile devam ediyoruz. Bu özel tasarımlı telefonun ön incelemesi ile karşınızdayız!

        • iPhone'dan ince TV, Xiaomi Mi TV 4 - Video 08.01.2017 / 21:45

          iPhone'dan ince televizyon diye lanse edilen, sadece 4.9mm incelikte olan Xiaomi Mi TV 4 ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Karşınızda Xiaomi Mi TV 4!

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