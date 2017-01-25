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        • Dark Souls 2 : Talihsiz Serüven #2 25.01.2017 / 17:00

          Dark Souls 2 zor bir oyun ama neden sadece bununla yetinelim. Bugün işleri biraz daha ilerlettik ve seviye atlamadan en zor bölgelerden birine daldık!

        • Reeder P11SE Max kutusundan çıkıyor 24.01.2017 / 12:00

          Reeder P11SE Max ofisimize ulaştı ve sizler için bu telefonu kutusundan çıkarttık. Detaylı inceleme öncesinde telefonun kutusundan neler çıktığını gösteriyoruz.

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