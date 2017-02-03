ShiftDelete.Net anlık bildirimleri ile teknolojiden uzak kalmayın. Bildirimleri Aç
Reeder P11SE Max inceleme videosu ile karşınızdayız. Kısa bir süre önce kutusundan çıkarttığımız telefonun kullanım deneyimi ve performansı gibi detaylar bu videoda.
Samsung Galaxy A7 2017 kutusundan çıkıyor! Kısa bir süre önce tanıtılan ve büyük merak uyandıran Galaxy A7 2017 modeli ofisimize geldi ve sizler için telefonu kutusundan çıkarttık!
iOS kullanıcılarını kapalı sistemin sınırlamalarından kurtaran jailbreakin en büyük faydası tweaklerdir. iOS 10.2 için olmazsa olmaz 20 tweakin ayrıntılarını sizler için derledik.
SDN ofis içi videolarımızda uygulama tavsiyesi yapıyoruz. Bu bölümdeki tavsiyemiz ise akıllı telefonlarında sıklıkla video çeken ancak daha iyi deneyimler arayanların hoşuna gidecek!
Sosyal medya devi, hisselerini halka sunacağını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklama ile yetkililer, sosyal medya devi için yeni bir iş modeli üzerinde çalıştıklarını belirtiler.
Steam fiyatları ve işleyişi ilgili son haberler, Türk oyuncularının canını sıkacak cinste. Steam bölge kilidini her an kaldırabilir ve fiyatlar anormal ölçülere yükselebilir.
Microsoft, Outlook uygulamasına kullanıcılar için oldukça işlevsel bir özellik ekledi. Peki, iOS için Outlook uygulamasına gelen eklenti desteği neler sağlıyor?
Yeni iPad modeliyle ilgili Apple CEO'su Tim Cook'tan oldukça iddialı bir yorum geldi. Tim Cook, üzerinde çalıştıkları yeni iPad modeli hakkında konuştu.
Tokyo 2020 Olimpiyatları için elektronik atıklar ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratacak önemli bir karar verildi. Mobil cihazlar, geri dönüşümle madalya olacak.
Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kullandığınız duvar kağıdından sıkıldınız mı? Sizler için birbirinden farklı yüksek çözünürlüklü duvar kağıtlarını bir araya getirdik!
Xiaomi Mi 5c modeline ait teknik özellikler ve cihazın tasarımı ortaya çıktı. İşte Xiaomi'nin yeni orta seviye akıllı telefonu Mi 5c hakkında tüm detaylar!
Google, bulut depolama avantajı ile kullanıcıların beğenisini kazanan Fotoğraflar uygulaması için, tasarımsal değişiklikler sunan yeni bir güncelleme yayınlandı.
HTC, bir önceki amiral gemisi modeli One M9 için uzun süredir beklenilen Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Peki, HTC One M9 için yayınlanan güncelleme ülkemize ne zaman gelecek?
Sosyal medya devi Facebook bu Cumartesi, yani 4 Şubat’ta tam 13. yılını dolduruyor. Bu yıl dönümü vesilesiyle Facebook, kullanıcılarına yeni içerikler sunuyor.
Karşı tarafa gönderdiğiniz ama okunmadan önce pişman olduğunuz mesajlarınız mı var? WhatsApp bu problemi tamamen ortadan kaldırmayı planladığı yeni özelliğini tanıttı.
2016 yılında Türk halkının online alışveriş verileri gerçekten de çok ilginç bilgiler içeriyor. Hepsiburada tarafından hazırlanan raporun yıldızı bebek bezleri!
Dünya'nın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Viber, çok yakında yayımlamayı planladığı yeni özelliği gizli mesajlaşmayı tanıttı. Detaylar haberimizin içerisinde.
Birçok finansal sıkıntılar ve AAA türü yapımlara geri dönüş gibi olumlu gelişmelerle gündemde olan Crytek, Warface takımına ait 15 önemli elamanını işten çıkardı.
Geçtiğimiz yıl gündemi sıkça meşgul eden cep telefonlarının yanması yada patlaması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de iPhone 6 Plus alev aldı.
MIT tarafından geliştirilen bir uygulama ile akıllı saatler duygularınızı tespit edebilecek. Bu gelişme ile akıllı saatlerin gerçek anlamda daha akıllı bir hale geleceği ortada!
CityMapper ile İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçları parmağınızın ucuna geliyor. Toplu taşıma kullananların çok seveceği CityMapper'ı anlattık.
5 Çayı'nın 111. bölümünde oyun fuarı Gaming İstanbul 2017'yi konuşuyoruz ve yorumluyoruz. 5 Çayı'nın 111. bölümü saat 17.00'de canlı olarak sizlerle!
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS