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16 - 21 Ocak arasında kaçırmamanız gereken 5 teknoloji haberini sizler için bir araya getirdik. Geride bırakacağımız haftadaki en önemli gelişmeler nelermiş?
Monster Tulpar T7 V12.1.1 oyuncu notebook'unu kutusundan çıkartıyor ve cihaza bir ön bakış yapıyoruz. Intel'in 7. nesil işlemcisine sahip bu notebook tam bir donanım canavarı!
Asus Tinker Board, güçlü donanımı ile Raspberry Pi'nin karşısına çıkıyor. İşte, şirketin Raspberry Pi katili olmasını hedeflediği ürünün tüm detayları.
VAQSO VR adlı küçük ve harici bir aygıt sayesinde, sanal gerçeklik deneyiminiz sırasında ortamın kokusunu almak mümkün olacak. İşte, ürünün detayları.
Akıllı telefon pazarında hedeflerini iki katına çıkaran Asus'un, satış hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yeni Zenfone 4 serisi oldukça önemli. Peki, Zenfone 4 ne zaman duyurulacak?
Google'ın uygulama mağazası Play Store, daha önce yaptığınız aramaların kayıtlarını tutarak hatırlamanıza yardımcı oluyor. Peki, Play Store geçmişi nasıl temizlenir?
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei P10 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte Huawei P10 tasarımına ait yeni görüntüler!
Sosyal ağ devi, ABD dışındaki üçüncü veri merkezi için Danimarka'yı seçti. Seçimde ülkenin uygun iklimi ve yenilenebilir enerjiye uygunluğunun ön plana çıktığı belirtiliyor.
Nintendo'nun yeni konsolu Switch'in çıkışında Netflix veya benzer bir medya uygulaması sunmayacak. Yeni konsolun sıkıntıları bununla da bitmiyor.
Samsung Galaxy S8 soğutma sistemi olarak, Galaxy S7'de de kullanılan ısı borularına yer verileceği söyleniyor. İşte Galaxy S8'de termal dağıtımı sağlayacak sistemin detayları.
Helio X20 inceleme videosu ile karşınızdayız. MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisinin teknik detaylarını ve sunduğu performansı değerlendiriyoruz.
Bentley, seri üretim bandından çıkan en hızlı ve en güçlü modeli olan Continental Supersports modelini tanıttı! Karşınızda Bentley Continental Supersports!
20 Ocak haftasında vizyona giren filmler arasında uzun süredir beklenen Kötü Çocuk ön plana çıkıyor. Bakalım bu hafta vizyona giren diğer filmler hangileri?
Video oyunu oynamayı çok seviyoruz ama sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? 12 saatlik oyun maratonunun ardından genç bir öğrenci yaşamını kaybetti.
Lenovo’nun yeni ilk Google Tango özellikli phablet sınıf cihazı Phab 2 Pro, resmi olarak satışa çıktı. Lenovo Phap 2 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
Galaxy S7 Edge ve Galaxy S7 Nougat güncellemesi ile birlikte ortaya ilginç bir detay çıktı. Yayınlanan Nougat güncellemesi ile telefonların çözünürlüğü değişti!
Alman otomotiv devi Daimler, Mercedes-Benz kullanıcıları için özel bir mobil ödeme servisini hayata geçiriyor. Mercedes Pay ile ilgili detaylar haberimizde.
Hepsiburada.com'da, masaüstü ve taşınabilir bilgisayar, bilgisayar parçaları ve yazıcılar olmak üzere tablet hariç tüm bilgisayar kategorisinde, 20 Ocak Cuma gününe özel indirim!
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, güvenlik için Android akıllı telefonunu bırakıyor. Başkan güvenliği için yeni cihaz olarak iPhone'a geçiyor.
Rainbow Six Siege için büyük ödüllü turnuva başlıyor. Dünyanın en iyi oyuncularının karşı karşıya geleceği Six Invitational için yerinizi ayırtın!
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan For Honor kapalı betası için detaylar belli oldu. Ayrıca bu kapalı betaya katılmak istiyorsanız size güzel bir haberimiz var.
Eylül 2014'te Microsoft tarafından satın alınan ve o dönemden bu yana Xbox ve Windows 10'a özel olacağı yönünde dedikoduların bitmediği Minecraft, artık Windows Phone'da yok.
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS