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General Mobile'ın yeni Android One modeli GM 5 uzun kullanım testiyle karşınızdayız. Bakalım General Mobile GM 5 bizlere neler sunuyor? Hepsi videomuzda!
2016 yılının en iyi oyunları ile karşınızdayız. 2016 yılında piyasaya sürülen en iyi PC, PlayStation ve Xbox oyunlarını listeledik. Şimdiden iyi seyirler.
Microsoft tarafından Kaby Lake mimarisine geçirilecek olan Surface Pro 5 hibrit tabletin çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler var. İşte, Surface Pro 5 için beklenen çıkış tarihi.
Foxconn tüm fabrikalarını tamamen robotlara emanet etmekte kararlı gözüküyor. Şirketin otomasyon odaklı planları, binlerce çalışanı işsiz bırakabilir.
Satışa çıktığı 2 hafta içinde gördüğü ilgiden dolayı Apple'ı memnun bırakan AirPods için üretim süreci hızlanıyor. Talepleri karşılamak için yoğun mesai harcanıyor.
Apple'ın iPhone konusunda yaşadığı düşüş gelecek yıl da devam edecek gibi görünüyor. Şirket 2017 yılına iPhone üretimini azaltarak başlayabilir.
Artık gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Yeni bir yapay zeka rutini, kullanıcıların belirttiği metin açıklamasına göre yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretmeye başladı.
Güney Koreli elektronik devi LG, Ocak ayındaki CES etkinliği sırasında, yapay zekaya sahip ve genel kullanıma açık etkileyici bir robot tanıtacak olabilir mi?
Bu ayın başlarında iOS 10.2'yi yayınlayan Apple, Ocak ayında bir büyük güncellemenin daha testlerine başlayabilir. iOS 10.3 ile ilgili detaylar haberimizde.
Asus tarafından önümüzdeki hafta tanıtılacak olan ROG GX501, GeForce GTX 1080 ekran kartına ev sahipliği yapan en ince dizüstü bilgisayar olacak. İşte Asus Rog GX501 özellikleri ve tasarımı!
Samsung'un 2017 yılında kullanıcılarla buluşturacağı yeni Galaxy A serisi akıllı telefonları, suya dayanıklı yapıda olacak. Peki, cihazlar hangi sertifikaya sahip olacak?
Motorola Moto X (2017) akıllı telefonun tasarımı sızdırılmış durumda. Amiral gemisi olarak gelemeyeceği düşünülen akıllı telefonun tasarım detayları neler mi?
Pek çok yeniliğe şahit olduğumuz 2016'dan sonra, 2017 teknoloji trendleri neler olacak? Akıllı ev, telefon, saat, sosyal medya, otomobil sektörlerini sizleri çin değerlendirdik.
Linda Le, yani Vampy Bit Me tarafından hazırlanan birbirinden şahane cosplay çalışmalarını derledik. Fotoğraflar ve işçiliğe büyüleneceksiniz. Bizden söylemesi.
AMD Ryzen işlemcisi sunduğu performans ile Core i7 işlemcilere kafa tutuyor. Stok hızlarla bu performansı sunan işlemci overclok ile 5.0 Ghz'e ulaştı
Windows 10 için ücretsiz yükseltme programı yaklaşık 5 ay önce sona ermişti ancak haberimizde yer alan detaylar ile Windows 10'a ücretsiz sahip olabilirsiniz
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, kısa bir süre içerisinde yeni Ocean serisi akıllı telefon ailesini duyuracak. Serinin tepe modeli olan Ocean Note'dan ilk detaylar geldi.
Pokemon için sekiz yıldır geliştirilen hayran yapımı proje, Nintendo tarafından iptal edilmişti. Ama internetin bir yerinde Pokemon Prism korsan olarak çıkış yaptı.
ZTE'nin CES 2017 kapsamında tanıtacağı ortaya çıkan Blade V8 modeliyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre ZTE Blade V8 modelinde çift kamera yer alacak. Detaylar haberimizde!
LG'nin 2017 yılında pazara sunacağı yeni amiral gemisi LG G6 modeli için tasarım videosu yayınlandı. LG G6 modelinin tasarımı nasıl olacak?
Steam Kış İndirimleri resmen başladı. PC oyuncularının popüler platformu Steam, yaptığı indirimlerle sevindirmeye devam ediyor. İşte sekizinci gün indirime girenler!
Merakla beklenen Lenovo P2 fiyatı belli oldu. 5000 mAh'lik bataryaya sahip Lenovo P2 Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri haberimizde.
RAM : 3 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 4 GB
İşletim Sistemi : Android
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS
RAM : 2 GB
İşletim Sistemi : iOS