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Akıllı Telefon 2017 yılının beklenen telefonları 30.12.2016 / 22:00

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        • General Mobile GM 5 : Uzun Kullanım Testi 30.12.2016 / 19:00

          General Mobile'ın yeni Android One modeli GM 5 uzun kullanım testiyle karşınızdayız. Bakalım General Mobile GM 5 bizlere neler sunuyor? Hepsi videomuzda!

        • 2016 yılının en iyi oyunları! 30.12.2016 / 15:00

          2016 yılının en iyi oyunları ile karşınızdayız. 2016 yılında piyasaya sürülen en iyi PC, PlayStation ve Xbox oyunlarını listeledik. Şimdiden iyi seyirler.

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